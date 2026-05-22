22 Мая 2026, 16:44
4 804
Герасимов: Молдова сохраняет твёрдую приверженность продвижению по европейскому пути

Молдова по-прежнему твёрдо привержена продвижению по своему европейскому пути и достижению конкретных результатов, которые люди могут ощутить в своей повседневной жизни.

Об этом заявила в Брюсселе заместитель премьер-министра по европейской интеграции Кристина Герасимов во время встречи с европейским комиссаром по вопросам расширения Мартой Кос, сообщает ipn.md

По словам Кристины Герасимов, обсуждения были сосредоточены на реформах, проводимых властями Кишинёва, развитии переговорного процесса по вступлению в Европейский союз и приоритетах на предстоящий период.

В то же время заместитель премьер-министра по европейской интеграции поблагодарила комиссара Кос и команду Европейской комиссии за поддержку, оказываемую Молдове в процессе вступления.

Кроме того, представительница власти сообщила, что Марта Кос в ближайшее время прибудет с визитом в Кишинёв.

Источник
ipn
