Гагауз о выборах в Гагаузии: Проблему создали в Кишинёве, а от нас ждут "уступок".

«Отдельный вопрос вызывает закрытость этого процесса. Проект не был опубликован заранее, не выносился на общественное обсуждение и до сих пор недоступен для ознакомления. Вопросы, затрагивающие статус автономии и её полномочия, пытаются решать за закрытыми дверями. Это не имеет ничего общего ни с прозрачностью, ни с европейскими стандартами», — заявил Гагауз, цитирует unimedia.info

По его мнению, проблему с выборами в Народное собрание создала сама ЦИК, когда разрабатывала новую редакцию Избирательного кодекса.

«Комиссия сознательно проигнорировала противоречия между новым кодексом и законодательством Гагаузии, хотя о последствиях предупреждали представители автономии. О рисках говорил я и другие депутаты парламента прошлого созыва. Тогда был заложен механизм будущего кризиса, а сегодня Гагаузии предлагают идти на "уступки"», — добавил политик.

Бывший депутат утверждает, что компромиссы возможны, когда стороны совместно ищут решение.

«Здесь же центральные власти сначала создали кризис, а теперь пытаются использовать его для ограничения полномочий автономии. Тем более что такие решения находятся не в компетенции ЦИК, а в компетенции законодательных органов Кишинёва и Комрата. Впрочем, дождёмся публикации проекта. Не исключено, что это ещё не все неприятные сюрпризы», — заключил Гагауз.