Филат: У Молдовы появился новый кукловод, который управляет страной из тени.

По мнению экс-премьера, Речан "постепенно установил контроль над основными силовыми структурами государства, а его влияние было усилено благодаря статусу эмиссара, предоставленному указом президента".

«Когда меня спросили, был ли у нас вообще премьер-министр, я сказал — Гаврилица. С ней было хотя бы весело. Она была частью команды, вместе они создали соответствующую партию. Работали, брали на себя ответственность и так далее. А где в то время был Речан? Занимался бизнесом. Как и во времена Плахотнюка, вполне себе хорошо. Никаких проблем не было. Он вошел через заднюю дверь, потому что иначе он не может, и стал секретарем Высшего совета безопасности», — заявил Филат, сообщает ziua.md

По словам бывшего премьер-министра, изначально у Речана были конфликты с Андреем Спыну, а после того, как он стал премьер-министром, он постепенно укрепил свои позиции внутри власти.

«Затем Речан стал премьер-министром, напомню вам еще раз, что после двух попыток. Первая попытка не удалась, партия не согласилась. Он был навязан, объективно говоря, поскольку являлся чужим для PAS человеком. И там были очень серьезные противостояния. Должен признать, что он проявил терпение, достаточно долгое время и шаг за шагом взял контроль, утвердившись, в особенности взяв под контроль силовые структуры — полицию, прокуратуру, НЦБК, юстицию», — сказал Влад Филат.

Филат утверждает, что это влияние позволяет Речану владеть многомиллионным бизнесом, в том числе связанным с поставками керосина для Международного аэропорта Кишинева.

«Чем было прикрыто все это влияние? Оно было прикрыто статусом эмиссара, предоставленным указом президента. Где вы еще видели эмиссаров в Молдове? Только на продаже керосина для аэропорта он зарабатывает ежедневно примерно 150–200 тысяч долларов. У них этот бизнес — у него и у товарища Бодю», — заявил бывший премьер-министр.

Влад Филат также высказался о Совете по рассмотрению инвестиций, имеющих значение для безопасности государства, который он считает неконституционным.

«Мое личное мнение, я проанализировал это со всех точек зрения, — это глубоко неконституционный институт, который своими решениями подменяет законодательную и судебную власть. И придет время, когда будет дана соответствующая оценка. Нельзя решением комиссии, используя такие общие формулировки о том, что это якобы нанесет ущерб безопасности государства, закрывать, напомню вам, СМИ, разрешать или запрещать определенные инвестиции и так далее — причем в очень субъективной и глубоко коррупциогенной форме», — заявил Филат.

В завершение он сказал, что влияние Речана в значительной степени зависит от его статуса эмиссара.

«Если завтра забрать у Речана статус эмиссара, он станет Спыну 2, который сможет только комментировать в Facebook», — заключил Влад Филат.