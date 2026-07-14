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rupor.md logorupor
14 Июля 2026, 16:59
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Фальк Ланге завершает мандат в Молдове: Гросу поблагодарил его за сотрудничество

Председатель парламента Игорь Гросу встретился с главой Офиса Совета Европы в Кишиневе Фальком Ланге, который завершает свой мандат в Республике Молдова.

Фальк Ланге завершает мандат в Молдове: Гросу поблагодарил его за сотрудничество.
Фальк Ланге завершает мандат в Молдове: Гросу поблагодарил его за сотрудничество.

Во время встречи Игорь Гросу поблагодарил Фалька Ланге за поддержку, оказанную в продвижении реформ на протяжении последних трех лет — периода, который, по его словам, сопровождался многочисленными вызовами для страны, передает rupor.md

«Республика Молдова полна решимости построить подлинное правовое государство. Мы высоко ценим помощь, оказанную в проведении судебной реформы, борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Офис Совета Европы в Кишиневе является надежным партнером для наших учреждений, реализующих сложные реформы», — заявил председатель парламента.

В завершение встречи Игорь Гросу пожелал Фальку Ланге успехов в дальнейшей профессиональной деятельности и поблагодарил его за вклад в развитие сотрудничества между Республикой Молдова и Советом Европы.

Источник
rupor.md logorupor
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