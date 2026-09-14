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realitatea.md logorealitatea
14 Сентября 2026, 17:45
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В Кишинёве начали демонтаж незаконной парковки на улице Алба-Юлия

Претура сектора Буюканы в понедельник, 14 сентября, начала принудительный демонтаж незаконной парковки на улице Алба-Юлия, 186.

В Кишинёве начали демонтаж незаконной парковки на улице Алба-Юлия.
В Кишинёве начали демонтаж незаконной парковки на улице Алба-Юлия.

Земельный участок принадлежит муниципалитету, а находящиеся на нем сооружения мешали работам по благоустройству двора жилого дома, передает realitatea.md

Представители претуры сообщили, что на прошлой неделе начались работы по благоустройству двора, а экономическому агенту, использовавшему участок, дали время, чтобы освободить его добровольно. Однако этого не произошло. Власти утверждают, что парковка использовалась без разрешения, а самодельные конструкции находились в сильно обветшавшем состоянии, негативно влияя на внешний вид и безопасность территории.

«Демонтаж проводится после длительного процесса уведомлений и юридических процедур. Еще в 2021 году мэрия муниципия Кишинёв уведомила экономического агента о непродлении земельных отношений и необходимости освободить участок.

В 2023 году земельные отношения окончательно прекратились, а права на участок были исключены из Реестра недвижимого имущества.

Впоследствии мэрия обратилась к претуре сектора Буюканы с требованием принять соответствующие меры для освобождения участка. Выданные претурой предписания были оспорены экономическим агентом, однако их законность подтвердили судебные инстанции, в том числе Апелляционная палата. Поэтому сегодня муниципальные службы приступили к освобождению участка, чтобы работы по благоустройству двора могли продолжиться», — говорится в сообщении претуры.

После освобождения территории претура сектора Буюканы планирует обустроить здесь бесплатную общественную парковку большей вместимости, доступную всем жителям района.

В Кишинёве начали демонтаж незаконной парковки на улице Алба-Юлия

В Кишинёве начали демонтаж незаконной парковки на улице Алба-Юлия

В Кишинёве начали демонтаж незаконной парковки на улице Алба-Юлия

В Кишинёве начали демонтаж незаконной парковки на улице Алба-Юлия

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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