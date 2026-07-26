Чуботару: PAS вернулась к тем практикам, которые раньше критиковала.

Бывший заместитель директора Национального центра по борьбе с коррупцией Кристина Чуботару заявила, что представители правящей партии PAS после прихода к власти вернулись к тем же практикам, которые ранее сами критиковали.

Об этом она сказала в эфире программы «Фёдорова SHOW», передает noi.md

По словам Чуботару, ранее представители PAS последовательно выступали против кумовства, назначения родственников и друзей на государственные должности, а также непрозрачного финансирования политических структур. «Всё это они раньше критиковали.

Причём критиковали искренне и убедительно. Им можно было верить. А сейчас мы видим, с каким упорством и с какой скоростью они вернулись ровно к тому же: родственники, кумовство, тёщи, пожертвования, помощь, друзья», — заявила Кристина Чуботару.

Она также подвергла критике изменения в механизме назначения должностных лиц и перераспределение полномочий между государственными структурами.

«Вместо того чтобы усовершенствовать существующие механизмы, они отменили конкурсы и наделили правительство более широкими полномочиями. Кроме того, они существенно ограничили полномочия судебной системы, передав их различным комиссиям по чрезвычайным ситуациям», — отметила бывший заместитель директора НЦБК.

Чуботару считает, что принятые решения не способствовали укреплению прозрачности государственных институтов, а, напротив, усилили влияние исполнительной власти.