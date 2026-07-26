theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
26 Июля 2026, 16:30
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Чуботару: PAS вернулась к тем практикам, которые раньше критиковала

Бывший заместитель директора Национального центра по борьбе с коррупцией Кристина Чуботару заявила, что представители правящей партии PAS после прихода к власти вернулись к тем же практикам, которые ранее сами критиковали.

Чуботару: PAS вернулась к тем практикам, которые раньше критиковала.
Чуботару: PAS вернулась к тем практикам, которые раньше критиковала.

Об этом она сказала в эфире программы «Фёдорова SHOW», передает noi.md

По словам Чуботару, ранее представители PAS последовательно выступали против кумовства, назначения родственников и друзей на государственные должности, а также непрозрачного финансирования политических структур. «Всё это они раньше критиковали. 

Причём критиковали искренне и убедительно. Им можно было верить. А сейчас мы видим, с каким упорством и с какой скоростью они вернулись ровно к тому же: родственники, кумовство, тёщи, пожертвования, помощь, друзья», — заявила Кристина Чуботару. 

Она также подвергла критике изменения в механизме назначения должностных лиц и перераспределение полномочий между государственными структурами. 

«Вместо того чтобы усовершенствовать существующие механизмы, они отменили конкурсы и наделили правительство более широкими полномочиями. Кроме того, они существенно ограничили полномочия судебной системы, передав их различным комиссиям по чрезвычайным ситуациям», — отметила бывший заместитель директора НЦБК. 

Чуботару считает, что принятые решения не способствовали укреплению прозрачности государственных институтов, а, напротив, усилили влияние исполнительной власти.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте