Чебан - властям: Прекратите позориться и позорить нас на международной арене.

Мэр Кишинева Ион Чебан утверждает, что представители Администрации президента Молдовы якобы обращались к румынским мэрам и европейским чиновникам с просьбой не проводить с ним встречи во время его зарубежных визитов.

«Это вопиюще, но после каждой зарубежной поездки или перед ней звонят всякие покемоны из президентуры и пытаются убедить людей не встречаться со мной, или уже постфактум запускают всяких драконов. Это происходило и в Лондоне, и в других случаях.

Вы знаете ситуацию с некоторыми мэрами в Румынии? Им звонили из президентуры, а иногда даже напрямую Майя Санду, устраивая истерику: “Не встречайтесь с Ионом Чебаном и его командой”», — заявил Ион Чебан, сообщает unimedia.info

По его словам, подобные случаи происходили неоднократно в разных странах и во время различных визитов.

«Прекратите позориться и позорить нас на международной арене», — добавил он.

Чебан считает, что подобные действия вредят имиджу страны, и отмечает, что у него есть совместные проекты с румынской стороной.

«У нас реализовано больше всего проектов с румынской стороной на территории муниципия Кишинёв», — сказал он.

Администрация президента Республики Молдова отвергла обвинения, заявив, что не занимается организацией визитов или встреч представителей местных властей.

Президент Румынии Никушор Дан ранее заявил, что возможные встречи румынских мэров с Ионом Чебаном являются обычной вежливостью и не имеют политического значения.