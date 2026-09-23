Чебан: Власти хотят «силой» забрать водозаборную станцию в Вадул-луй-Водэ.

Центральные власти якобы намерены «силой» взять под управление водозаборную станцию в Вадул-луй-Водэ, воспользовавшись режимом чрезвычайного положения. Об этом рассказал мэр Кишинева Ион Чебан, пообещав не допустить этого.

Поводом для заявления стал утренний визит депутатов от PAS на станцию. Чебан обвинил парламентариев в попытке устроить «пиар и снять контент», а также в намерении разрушить плотину, которую они считают построенной без разрешения, пишет rurupor.md

По словам мэра, созданную летом новую инфраструктуру не вводили в эксплуатацию, а водозаборная станция продолжала работать в обычном режиме. Он также утверждает, что переданные властями насосы удалось запустить только после дополнительных работ.

«Мы не против визитов, но они должны проходить, когда на месте находятся инженеры и лично я, чтобы понимать, что они задумали. А не так — самовольно, когда им захочется», — отметил Чебан.

Мэр добавил, что слышал о планах передать управление станцией центральным властям через режим ЧП.

«Мы этого не позволим. Если потребуется, обратимся и в ЕСПЧ. Для нас важен Кишинев, а не прихоти депутатов от ПДС», — подчеркнул он.

По утверждению Чебана, за воротами станции также звучали слова о возможном отстранении его от должности.

«Я встану стеной, но не позволю оставить Кишинев без воды», — подытожил мэр.