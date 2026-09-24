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rupor.md logorupor
24 Сентября 2026, 13:06
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Чебан о ситуации на Днестре: Станция водозабора работает как обычно

Станция водозабора в Вадул-луй-Водэ продолжает работать в штатном режиме, несмотря на сохраняющийся низкий уровень воды в Днестре. Вся инфраструктура объекта функционирует, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

Чебан о ситуации на Днестре: Станция водозабора работает как обычно.
Чебан о ситуации на Днестре: Станция водозабора работает как обычно.

«Днестр по состоянию на вчерашний день. С весны, летом и сейчас — одна и та же ситуация на станции водозабора в Вадул-луй-Водэ. Всё лето станция водозабора работала в обычном режиме, и сейчас так же», — заявил Чебан, цитирует rupor.md

По его словам, дополнительно запускать насосы или другие сооружения, установленные на станции в течение лета, пока не потребовалось.

«Не было необходимости дополнительно включать ни один насос и ни одно сооружение, которые мы установили в течение лета. Вся инфраструктура работает», — отметил мэр.

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Источник
rupor.md logorupor
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