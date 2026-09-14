Чебан: Жители Кишинева не останутся без воды.

Кишиневские власти заверили горожан в стабильности системы водоснабжения, несмотря на критическую ситуацию с притоком воды в реке.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Кишинева Ион Чебан, ссылаясь на данные компании Apa-Canal Chișinău, передает rupor.md

Жителям муниципия ничего не угрожает, а поставка питьевой воды идет без сбоев. Как сообщает Apa-Canal Chișinău, все процессы обеспечиваются действующими объектами, работающими в нормальных параметрах. Представители предприятия отметили, что «дополнительные насосы и установки остаются в резерве и будут задействованы только в случае необходимости».

По информации коммунальных служб, специалисты постоянно следят за ситуацией. Предприятие «ведет постоянный мониторинг уровня воды в Днестре и состояния водозаборной системы, и в настоящее время никакой опасности для водоснабжения муниципия нет».

Ранее Министерство окружающей среды сообщило, что уровень воды в Новоднестровском водохранилище за две недели снизился на 45 сантиметров, достигнув 111,38 метра к 14 сентября. Средний приток воды в период с 1 по 13 сентября составлял всего 22,7 кубометра в секунду, тогда как сброс воды в Днестр держался на отметке 60 кубометров в секунду по решению Днестровской комиссии. Недавние дожди в Молдове и осадки в украинской части бассейна Днестра не исправили положение и не смогли пополнить запасы водохранилища.

Днестровская комиссия проводит 14 сентября новое заседание для оценки текущей ситуации с водными ресурсами. Участники встречи должны рассмотреть актуальные данные по притоку и сбросу воды, после чего будут приняты дополнительные решения по режиму ее дальнейшего использования.