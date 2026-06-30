Чебан потребовал провести референдум в Кишиневе по школам и границам муниципия.

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил о необходимости проведения местного референдума, на котором жители столицы должны высказать свою позицию по двум вопросам, касающимся управления школами и изменения границ муниципия.

По словам Чебана, на голосование должны быть вынесены следующие вопросы:

- согласны ли жители Кишинева с передачей школ в ведение правительства, в частности Министерства образования;

- поддерживают ли они расширение границ муниципия Кишинев за счет присоединения других населенных пунктов, помимо существующих пригородов.

Мэр утверждает, что предлагаемые властями изменения приведут к передаче школ под контроль центральных органов власти, смене руководителей учебных заведений и прекращению реализуемых в последние годы образовательных проектов.

Кроме того, Чебан раскритиковал инициативу по изменению распределения подоходного налога. По его словам, снижение доли поступлений в бюджет муниципия с 50% до 45% приведет к ежегодным потерям более 1,2 млрд леев.

"Это деньги, которые примэрия инвестирует в проекты и программы. Это прямое воровство у людей", - заявил он.

Также Чебан считает, что предлагаемые налоговые изменения связаны с необходимостью пополнения государственного бюджета, который, по его словам, имеет значительный дефицит государственного долга. По его оценке, объем государственного долга достиг 142 млрд леев.