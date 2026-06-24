Жители Кошницы вышли на протест из-за продолжающихся работ на карьере.

Работы на карьере в селе Кошница Дубоссарского района продолжаются, несмотря на то, что местные жители на референдуме проголосовали против его открытия у въезда в населённый пункт.

В связи с этим несколько десятков человек вышли на акцию протеста, требуя уважать результаты голосования, сообщает tv8.md

Люди возмущены тем, что, несмотря на подавляющее большинство голосов против изменения назначения земельных участков, деятельность карьера не была остановлена.

Местный референдум состоялся 21 июня 2026 года. Согласно предварительным результатам, 1 466 граждан проголосовали за запрет изменения назначения некоторых земельных участков за пределами населённого пункта. Это более 95% участников голосования.

В то же время лишь 66 человек, или 4,31% проголосовавших, высказались против такого запрета.

Напомним, что скандал в Кошнице разгорелся в мае, когда жители собрались у примэрии и потребовали объяснений после того, как в повестке дня появился вопрос об изменении назначения сельскохозяйственного участка, где, согласно судебному решению, планируется размещение карьера.

По словам местных жителей, реализация проекта может нанести серьёзный ущерб окружающей среде и нарушить спокойствие в селе. Тогда они даже сорвали заседание местных властей.