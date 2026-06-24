theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tv8.md logotv8
24 Июня 2026, 14:26
24
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Жители Кошницы вышли на протест из-за продолжающихся работ на карьере

Работы на карьере в селе Кошница Дубоссарского района продолжаются, несмотря на то, что местные жители на референдуме проголосовали против его открытия у въезда в населённый пункт.

Жители Кошницы вышли на протест из-за продолжающихся работ на карьере.
Жители Кошницы вышли на протест из-за продолжающихся работ на карьере.

В связи с этим несколько десятков человек вышли на акцию протеста, требуя уважать результаты голосования, сообщает tv8.md

Люди возмущены тем, что, несмотря на подавляющее большинство голосов против изменения назначения земельных участков, деятельность карьера не была остановлена.

Местный референдум состоялся 21 июня 2026 года. Согласно предварительным результатам, 1 466 граждан проголосовали за запрет изменения назначения некоторых земельных участков за пределами населённого пункта. Это более 95% участников голосования.

В то же время лишь 66 человек, или 4,31% проголосовавших, высказались против такого запрета.

Напомним, что скандал в Кошнице разгорелся в мае, когда жители собрались у примэрии и потребовали объяснений после того, как в повестке дня появился вопрос об изменении назначения сельскохозяйственного участка, где, согласно судебному решению, планируется размещение карьера.

По словам местных жителей, реализация проекта может нанести серьёзный ущерб окружающей среде и нарушить спокойствие в селе. Тогда они даже сорвали заседание местных властей.

Источник
tv8.md logotv8
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте