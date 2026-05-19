Бюро по реинтеграции: Так называемые выборы в Приднестровье противоречат закону.

Об этом заявили в Бюро политик по реинтеграции после высказываний главы так называемого «министерства безопасности» Тирасполя о якобы намерении Кишинёва вмешаться в выборы лидера региона, передает rupor.md

В ведомстве подчеркнули, что подобные «избирательные процессы», регулярно проводимые в приднестровском регионе, противоречат Конституции и действующему законодательству Молдовы.

В Бюро по реинтеграции также отметили, что демократизация и демилитаризация региона, который, по их словам, остаётся самоизолированным, милитаризированным и находится под жёсткой информационной цензурой, являются важными условиями для окончательного урегулирования конфликта при соблюдении территориальной целостности страны в международно признанных границах.

Ранее глава так называемого «министерства безопасности» непризнанного региона Валерий Гебос заявил в интервью российским СМИ, что власти Молдовы якобы намерены повлиять на выборы нового лидера Приднестровья, запланированные на декабрь.

По его словам, молдавские спецслужбы якобы готовят давление, шантаж и запугивание членов так называемой избирательной комиссии региона.

В Службе информации и безопасности (SIS) Молдовы назвали эти заявления спекулятивными и лишёнными достоверности, подчеркнув, что государственные структуры действуют исключительно в рамках закона.