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noi.md logonoi
18 Сентября 2026, 17:27
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Батрынча о создании Moldova Project: У нас уже достаточно министерств и агентств

Вице-спикер парламента, депутат от Партии социалистов Влад Батрынча раскритиковал намерение премьер-министра Василия Тофана создать новое агентство — Офис внедрения стратегических инфраструктурных проектов Moldova Project.

Батрынча о создании «Moldova Project»: У нас уже достаточно министерств и агентств.
Батрынча о создании «Moldova Project»: У нас уже достаточно министерств и агентств.

Содержание агентства, согласно имеющейся информации, обойдется примерно в 50 миллионов леев, пишет noi.md со ссылкой на tribuna.md

Депутат заявил, что создание новой структуры противоречит публичным обязательствам премьер-министра по снижению административной нагрузки, сокращению числа министерств и агентств, а также более эффективному управлению государственными средствами. 

«Мы считаем, что у нас уже достаточно министерств и агентств, и не понимаем, откуда господин Тофан возьмет дополнительные 50 миллионов леев. Если эти деньги есть, парламент найдет гораздо более важные направления, на которые их можно выделить и потратить», — заявил Влад Батрынча.

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Источник
noi.md logonoi
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