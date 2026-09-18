Батрынча о создании «Moldova Project»: У нас уже достаточно министерств и агентств.

Вице-спикер парламента, депутат от Партии социалистов Влад Батрынча раскритиковал намерение премьер-министра Василия Тофана создать новое агентство — Офис внедрения стратегических инфраструктурных проектов Moldova Project.

Содержание агентства, согласно имеющейся информации, обойдется примерно в 50 миллионов леев, пишет noi.md со ссылкой на tribuna.md

Депутат заявил, что создание новой структуры противоречит публичным обязательствам премьер-министра по снижению административной нагрузки, сокращению числа министерств и агентств, а также более эффективному управлению государственными средствами.

«Мы считаем, что у нас уже достаточно министерств и агентств, и не понимаем, откуда господин Тофан возьмет дополнительные 50 миллионов леев. Если эти деньги есть, парламент найдет гораздо более важные направления, на которые их можно выделить и потратить», — заявил Влад Батрынча.