Агентство занятости населения трудоустроило с начала года 16 348 человек

Эти данные представлены агентством на заседании экспертной группы «Развитие рынка труда», состоявшемся на платформе Экономического совета при премьер-министре Молдовы.

В 2025 г. агентство занятости зарегистрировало 41 575 рабочих мест. Оно способствовало трудоустройству 20 733 человек, передает infotag.md

За первые восемь месяцев 2026 г. агентством занятости расширены курсы профессионального обучения по ваучерам. На них были зачислены 1 751 человек, что в 2,5 раза больше чем в 2025 г. К началу сентября 581 безработный был трудоустроен по программам субсидирования занятости при участии 352 работодателей.

Директор Агентства Раиса Догару отметила возрастающую роль государственной службы занятости в том, что касается обеспечении доступа людей к возможностям на рынке труда.

«Речь идет не только о цифрах, но и о людях, которые нашли работу, развили свои навыки или получили поддержку в преодолении барьеров на пути к трудоустройству», - пояснила она.

Руководитель агентства считает, что сотрудничество с работодателями имеет большое значение для удовлетворения реальных потребностей рынка труда.

«Наша цель - максимально эффективно обеспечить людям доступ к рабочим местам и помочь им преодолеть барьеры и интегрироваться в рынок труда. Для достижения запланированных показателей к концу 2026 г. необходимо приложить дополнительные усилия», - отметила Догару.

Участники заседания рассмотрели механизм содействия трудоустройству людей с инвалидностью. Свои предложения на этот счет озвучили представителями «Общества инвалидов Республики Молдова».

Предлагаемый механизм предполагает, что специализированное предприятие, основанное объединением людей с инвалидностью, будет иметь функцию официального работодателя и агентства по временному трудоустройству, впоследствии предоставляя рабочую силу другим работодателям.

Участники заседания выявили аспекты, которые требуют дополнительного уточнения. В частности речь идет о таких вещах, как совместимость механизма с действующим законодательством, применение квоты на трудоустройство людей с инвалидностью, распределение обязанностей в трудовых отношениях и налоговые аспекты модели. Предлагаемые меры включают в себя специальный правовой анализ, уточнение нормативно-правовой базы, создание технической группы и тестирование механизма с заинтересованными работодателями.