Афганская делегация пробудет в Молдове до 7 августа: МИД не знает их планов.

Об этом сообщил глава министр иностранных дел Михай Попшой.

«Не могу вам сказать, поскольку с нашей точки зрения это неофициальная делегация», — ответил министр на вопрос журналистов, сообщает rupor.md

Попшой сообщил, что с начала 2026 года Молдова выдала гражданам Афганистана около 130 виз. Примерно 120 из них были транзитными и предназначались для пересадки в Кишиневском аэропорту.

Отдельно министр прокомментировал проверку обстоятельств, при которых визы получили представители афганского минсельхоза. По его словам, в принятии решения участвовали технический сотрудник МИД и руководитель профильного управления. Всю цепочку должна изучить дисциплинарная комиссия.

«По предварительной информации, не было абсолютно никаких нарушений законодательства. Процедуры были соблюдены в точности, но мы в очередной раз убеждаемся, что существует разница между законностью и целесообразностью. В этой ситуации дополнительное согласование, безусловно, могло бы помочь», — заявил Попшой.

Глава МИД добавил, что чиновники должны лучше учитывать не только юридическую сторону решений, но и их политическую целесообразность. При этом он выразил надежду, что сотрудники министерства сельского хозяйства и МИД действовали с благими намерениями: первые пытались помочь молдавским аграриям расширить экспорт, а вторые следовали установленным визовым процедурам.

Делегация прибыла после обращения молдавской компании, заинтересованной в поставках сельскохозяйственной продукции в Афганистан. Правительство Молдовы заявило, что не признает талибское руководство страны и не планирует официальных встреч с его представителями. Премьер Василий Тофан назвал одобрение визита «постыдной и неприемлемой» ошибкой, допущенной из-за отсутствия необходимой политической и дипломатической оценки.