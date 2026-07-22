Чебан: Угрозы для водоснабжения Кишинева отсутствуют.

Мэр Кишинева Ион Чебан заявил об отсутствии угроз для водоснабжения столицы и назвал заявления властей о рисках прекращения подачи воды искусственной паникой.

Об этом сообщили в мэрии Кишинева по итогам заседания муниципальной Комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает rupor.md

Комментируя гидрологическую ситуацию, градоначальник сослался на оценки экспертов, подчеркнув стабильность текущих показателей.

«Данные специалистов, которые контролируют ситуацию на протяжении многих лет, показывают, что на данном этапе на территории Республики Молдова, в том числе в Кишиневе, нет никаких угроз. Специалисты также отмечают, что в этом году, по сравнению с прошлыми годами, нет никаких отличий: ситуация обычная, с благоприятными температурами, снегом и мокрым снегом зимой, а также дождями весной и летом. Это легко заметить и по палаткам мэрии Кишинева, которые в этом году устанавливались на короткие периоды — всего на несколько дней. В остальном у нас терпимые температуры», — подчеркнул он.

Одновременно с этим Чебан раскритиковал действия политических оппонентов, обвинив их в манипуляции общественным мнением и попытках переключить внимание граждан с внутренних социально-экономических трудностей.

«Паника, которую намеренно сеют в обществе представители власти, — это безответственный шаг с их стороны. У нас есть все основания полагать, что эти действия предпринимаются преднамеренно, чтобы отвлечь внимание граждан от реальных проблем, с которыми они сталкиваются. Партия «Действие и солидарность» (PAS) выплачивает огромные зарплаты своим приближенным, меняет правительства, которые не приносят пользу населению, и продолжает свои дела, в то время как в обществе распространяется паника, чтобы люди не анализировали их действия», — заявил Чебан.

Мэр добавил, что ответственность за возможные перебои с водой ляжет исключительно на руководство страны, поставив под сомнение эффективность государственного управления.

«Иначе зачем руководить государством, если они не способны управлять ситуацией? И почему все депутаты, министры и представители PAS наперебой критикуют мэра Кишинева? Если бы у них были благородные цели, они бы не пугали людей, а действовали», — отметил он.

В рамках принятых мер муниципальная комиссия обязала предприятие «Apă-Canal Chișinău» усилить мониторинг водозаборов и официально запросить у центральных ведомств актуальные данные о режиме реки Днестр.

Напряженная дискуссия между мэрией Кишинева и министерством окружающей среды возникла на фоне критического обмеления Днестра, вызванного аномальной жарой и дефицитом осадков в Карпатском бассейне. 17 июля 2026 года состоялось экстренное заседание Днестровской комиссии, где обсуждались вопросы сброса воды из Новоднестровского водохранилища. В то время как министерство предупреждает о рисках для водоснабжения страны, подчеркивая исторические минимумы притока воды, мэрия Кишинева настаивает на отсутствии угроз для столицы, называя действия центральных властей политизированными. Сейчас профильные ведомства Молдовы заняты подготовкой расчетов и сценариев действий на случай продолжения засухи.