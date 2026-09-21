Жители Джурджулешт выступают за сохранение специального статуса села.

Местная администрация представила ряд аргументов, касающихся стратегической и экономической значимости населенного пункта.

Примэрия села Джурджулешт требует сохранения специального статуса независимой административно-территориальной единицы, отвергая принудительное объединение. Местная администрация представила ряд аргументов, касающихся стратегической и экономической значимости населенного пункта, передает logos-pres.md

Джурджулешты – единственный порт в Молдове, обеспечивающий доступ страны к Дунаю и Черному морю. Это приграничный населенный пункт, расположенный на границе с Румынией и Украиной, с двумя пунктами пересечения границы

Примэрия Джурджулешт финансово состоятельна

У администрации Джурджулешт достаточные доходы для обеспечения своей работы и реализации проектов развития. Эта финансовая состоятельность демонстрирует, что населенный пункт может самостоятельно управлять и удовлетворять потребности своих граждан.

Однако Джурджулешты являются объектом нормативного объединения. Согласно предложению властей, административный центр останется в Джурджулештах, а село Александру Иоан Куза будет объединено с Джурджулештами, образовав единую административно-территориальную единицу.

«Даже если административный центр останется в Джурджулештах, мы считаем, что такое административное объединение неестественно. Реформа должна учитывать не только цифры, но и особенности каждого населенного пункта, его стратегическую роль и волю жителей», – подчеркнула Татьяна Гэлэтяну.

Более 25 лет община страдает от негативного воздействия экономической деятельности национального значения: интенсивное движение грузовиков, портовая деятельность, работа нефтеперерабатывающего завода, загрязнение воздуха, шум, неприятные запахи и отходы.

«В то время как вся страна получает выгоду от экономической активности портовой зоны, наше сообщество страдает от ее негативных последствий, не получая компенсаций или каких-либо льгот. Отсутствует специальный механизм экологического налога, обеспечивающий ресурсы для защиты здоровья граждан и развития местной инфраструктуры», – отмечает примар села Татьяна Гэлэтяну.

Сообщество Джурджулешт отстаивает свое право на автономию, развитие и уважение воли жителей, требуя, чтобы их голос был услышан и учтен в процессе принятия решений.