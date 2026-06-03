ЖДМ получит 300 миллионов леев из госбюджета на ремонт путей и поездов
Правительство Молдовы одобрило законопроект, открывающий путь к государственным инвестициям в предприятие «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ) в размере 300 миллионов леев, заложенных в госбюджет на 2026 год.
«Утвержденный законопроект позволяет властям заключить два ключевых соглашения еще до официального завершения реорганизации ГП "Железная дорога Молдовы"», — заявил министр инфраструктуры Владимир Боля, передает rupor.md
- Многолетний контракт на управление инфраструктурой. На его основе государство сможет напрямую выделять деньги на содержание, ремонт и технологическое развитие железнодорожного полотна.
- Контракт на оказание публичных услуг. Этот механизм позволит субсидировать социально значимые, но экономически нерентабельные пассажирские маршруты, расширяя сеть поездов в зависимости от реальных потребностей граждан.
Документ тесно связан с масштабной реструктуризацией ЖДМ, в рамках которой предприятие разделят на отдельные акционерные общества (инфраструктура, грузовые и пассажирские перевозки). Сама железнодорожная сеть останется под жестким контролем государства.
Законопроект значительно упрощает бюрократические процедуры, ускоряя адаптацию европейских регламентов в железнодорожной сфере Молдовы. Это прямое обязательство республики в рамках процесса интеграции в ЕС.
Кроме того, реформа устраняет барьеры для входа на рынок. Упрощенный доступ к национальной инфраструктуре откроет двери для альтернативных операторов пассажирских поездов, что должно стимулировать конкуренцию и повысить качество сервиса.