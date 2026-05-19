Замдиректора TRM и член жюри "Евровидения" Андрей Запша ушёл в отставку.

Отставка руководства TRM связана со скандалом, разразившимся после голосования молдавского жюри на конкурсе «Евровидение-2026». Национальные судьи присудили Румынии всего три балла, что вызвало волну критики как в Молдове, так и за её пределами, пишет unimedia.info

Одним из членов того самого жюри был Андрей Запша, занимавший пост заместителя генерального директора TRM. Именно он входил в состав судейской коллегии, чьё решение привело к общественному резонансу и требованиям разъяснений со стороны официальных лиц Румынии.

Напомним, что на фоне скандала с голосами на "Евровидении" глава TRM Влад Цуркану подал в отставку. На данный момент компания осталась без высшего руководства. Кто займёт освободившиеся должности — пока не известно.