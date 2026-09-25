Закон об оплате труда предусматривает снижение 13-й зарплаты бюджетникам.

Профсоюзы требуют сохранить нынешние размеры единовременных и ежегодных премий в новом законе об оплате труда. Представители профсоюзов заявили, что сокращение этих выплат приведёт к снижению доходов бюджетников в ряде сфер.

Вице-председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Серджиу Саинчук заявил, что снижение ежегодной премии с 50% до 20% означает потерю части доходов для работников бюджетного сектора, пишет ipn.md

«Если размер ежегодной премии будет снижен с 50% до 20%, начинающий учитель потеряет как минимум 1 707 леев, библиотекарь — 1 249 леев, сотрудник Министерства внутренних дел — 2 251 лей, а социальный ассистент — 1 382 лея», — отметил Серджиу Саинчук.

По его словам, работник с базовой зарплатой в 10 тысяч леев при предлагаемых условиях получит ежегодную премию в размере 2 тысяч леев вместо 5 тысяч леев.

Председатель Федерации профсоюзов работников образования и науки Геннадие Донос заявил, что отраслевые профсоюзы предлагают увеличить предельный размер единовременных премий с предусмотренных проектом 2% до 10%. Что касается ежегодной премии, федерация выступает за предоставление права на выплату в размере одной месячной зарплаты за календарный год — того, что ранее было известно как «13-я зарплата».

В свою очередь, председатель Федерации профсоюзов Молдовы Sindlex Анжела Отян выступает за сохранение единовременной премии на уровне 5%, а ежегодной премии — в размере 50%. Кроме того, отраслевые профсоюзы оспаривают сохранение базовой расчётной величины в размере 4 200 леев для работников сферы общественного порядка и государственной безопасности. Они требуют установить её на уровне 4 700 леев.

Государственный секретарь Министерства финансов Майя Савва уточнила, что все замечания и заключения, полученные в ходе консультаций, будут тщательно проанализированы, а их обобщённые результаты будут представлены позднее.

Новый закон об оплате труда планируется утвердить Правительством в октябре. Одним из основных предлагаемых изменений является повышение базовой заработной платы, которая будет включать большинство надбавок и составит не менее 70% от общей суммы вознаграждения. Переменная часть вознаграждения не сможет превышать 30%.