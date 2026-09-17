Бюджетникам выплатят до 4 тысяч леев единовременно.

Работники бюджетного сектора со средним валовым ежемесячным доходом до 20 тысяч леев получат единовременные выплаты в размере до 4 тысяч леев.

На эти выплаты выделено 560 миллионов леев, а поправки в государственный бюджет на текущий год были окончательно приняты парламентом, сообщает ipn.md

В соответствии с бюджетными поправками учителя получат единовременную выплату в размере 4 тысяч леев. По 3 тысячи леев получат работники сфер обороны, общественного порядка, здравоохранения, культуры, спорта, местного публичного управления и юстиции. Для технического и вспомогательного персонала, включая охранников и поваров, размер выплаты составит 2 тысячи леев.

После внесения поправок расходы государственного бюджета увеличиваются на 2,77 миллиарда леев и достигнут более 103,34 миллиарда леев. Доходы увеличиваются на 600,5 миллиона леев — примерно до 80,27 миллиарда леев, а бюджетный дефицит составит около 23,07 миллиарда леев. Трансферты в бюджет государственного социального страхования увеличиваются примерно на 1,67 миллиарда леев. Из этой суммы 550 миллионов леев предусмотрены для предоставления компенсаций за энергоресурсы в денежной форме.

Кроме того, один миллиард леев дополнительно направляется в Национальный фонд регионального и местного развития для завершения инфраструктурных проектов, а Дорожный фонд увеличивается на 300 миллионов леев.

При рассмотрении бюджетных поправок депутаты внесли 22 поправки, которые предусматривали дополнительные расходы примерно на 3,09 миллиарда леев и перераспределение 527,8 миллиона леев. Правительство полностью приняло восемь поправок, одну — частично, а 13 были отклонены.

Среди предложений, включённых в бюджетные поправки, — выделение 600 тысяч леев на ремонт Центра для подростков с аутизмом и редкими заболеваниями, а также 5 миллионов леев на завершение работ в Центре социальных инноваций в Кишинёве.

Поправки в государственный бюджет на 2026 год были приняты 54 голосами «за», восемью «против» и 31 воздержавшимся и вступят в силу со дня публикации в «Официальном мониторе».