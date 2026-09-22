Белоус: Зарплаты бюджетников вырастут на 10–20% с 2027 года.

Зарплаты работников бюджетной сферы могут вырасти в среднем на 10–20% в зависимости от отрасли и профессиональной категории. Об этом сообщила министр финансов Виктория Белоус.

По словам министра, в сфере образования зарплаты могут вырасти на 10–15%. Для некоторых категорий вспомогательного персонала повышение будет более существенным. Наибольшее повышение предусмотрено для отдельных категорий работников образования, здравоохранения, общественного порядка и обороны, передает tvrmoldova.md

«Некоторые категории вспомогательного персонала, например помощники воспитателей, в среднем получат прибавку в 30%, шеф-повар — 37%, преподаватель без категории — 14%, преподаватели с категорией — 11%», — заявила Белоус.

В сфере здравоохранения и социальной помощи средний рост зарплат составит около 17%, а зарплаты медицинских ассистентов могут увеличиться примерно на 20%.

Для работников сектора общественного порядка предусмотрено повышение в среднем на 15%. Полицейские со стажем более пяти лет должны получить прибавку примерно в 20%.

«В секторе национальной обороны предлагается повышение на 19%, в сфере культуры, молодежи, спорта — в среднем на 15%, в государственном управлении — на 15%, в юстиции — наименьшее повышение, всего на 9%», — уточнила министр.

Для технических работников и вспомогательного персонала, в том числе сотрудников с самыми низкими категориями, повышение зарплат должно составить не менее 20%.

Белоус уточнила, что размер прибавки будет зависеть от категории работника, уровня ответственности и сложности должности. По ее словам, в разработке законопроекта участвовали не только сотрудники Министерства финансов, но и эксперты и представители государственных учреждений.

В конце августа правительство объявило, что с 1 января 2027 года вступит в силу новая система оплаты труда, а зарплаты работников бюджетной сферы будут повышены.

До этого, в октябре, бюджетники с зарплатой менее 20 тыс. леев получат единовременную выплату. Для работников сферы образования — руководящего, педагогического и вспомогательного педагогического персонала — она составит 4 тыс. леев.

Работники социальной сферы, национальной обороны и общественного порядка, здравоохранения, культуры, спорта, юстиции и государственного управления получат по 3 тыс. леев, а технический персонал — по 2 тыс. леев. Всего на эти выплаты правительство выделит 560 млн леев.

19 августа сотни учителей вышли на протест перед зданием правительства, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. Тогда власти признали наличие проблем и пообещали найти решения.