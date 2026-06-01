Румынские СМИ: Митрополит Бессарабии мог стать жертвой шантажа
Речь идёт о видеозаписях сексуального характера, на которых фигурируют митрополит Петру и епископ Южной Бессарабии Вениамин Горяну.
Подлинность материалов до сих пор не подтверждена, а обстоятельства их появления остаются неизвестными, сообщает cancan.ro
В прессе появилась информация, что митрополит Бессарабии мог подвергаться шантажу. Утверждается, что к этому может быть причастен епископ Вениамин, с которым митрополит запечатлен на видео.
Высокопреосвященнейший Петру является митрополитом Бессарабии и одной из самых влиятельных фигур румынского православного духовенства в Республике Молдова. Он родился в 1946 году в селе Цыганка Кагульского района и посвятил почти всю свою жизнь церковному служению. Богословское образование получил в Одесской духовной семинарии имени Святого Андрея, а монашеский постриг принял ещё в молодости.
За годы церковного служения митрополит Пётр стал одной из ключевых фигур в процессе восстановления и укрепления Митрополии Бессарабии, которая находится под юрисдикцией Румынской православной церкви. В последние годы он активно участвовал в религиозных, культурных и общественных проектах, направленных на поддержку румынских общин в Республике Молдова.
Преосвященный Вениамин Горяну считается одной из заметных фигур Румынской православной церкви в Республике Молдова. Он родился в 1975 году в селе Пухой и получил богословское образование в духовной семинарии монастыря Нямц, а затем на факультете православной теологии в Бухаресте. Позже продолжил обучение и получил степень доктора богословия.
До назначения епископом Южной Бессарабии Вениамин Горяну занимал ряд ответственных должностей в структурах Румынского патриархата и Архиепископии Бухареста. Он также работал в патриаршей администрации, участвуя в реализации административных и институциональных проектов церкви. Должность епископа Южной Бессарабии занимает с 2018 года.
Видео не публикуется по этическим соображениям.