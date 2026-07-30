За время войны над Молдовой пролетели 60 российских и иранских дронов и ракет.

С начала полномасштабной войны в Украине, 24 февраля 2022 года, воздушное пространство и территория Республики Молдова косвенно оказались затронуты военными действиями, развязанными Россией.

За почти четыре с половиной года над территорией страны незаконно пролетели 60 российских и иранских ракет и беспилотников, включая аппараты, использовавшиеся в качестве ложных целей, передает moldova1.md

Некоторые из них упали и взорвались на территории Молдовы. К счастью, пострадавших не было.

«Эти инциденты включали взрывы в Приднестровском регионе, обнаружение фрагментов ракет и беспилотников вблизи границы с Украиной, а также беспилотники со взрывными устройствами», — сообщили Teleradio-Moldova в Министерстве обороны.

По данным Центра воздушных операций Национальной армии, в 2022–2026 годах было зарегистрировано и отслежено 60 инцидентов:

2022 год — 5;

2023 год — 4;

2024 год — 15;

2025 год — 21;

2026 год (по состоянию на 28 июля) — 15.

В список беспилотников-камикадзе, незаконно пересекавших воздушное пространство Республики Молдова, входят:

Shahed иранского производства, используемые Россией;

Gerbera российского производства;

Герань-2 (Shahed-136);

беспилотники-приманки.

Согласно анализу Министерства обороны, российские беспилотники пролетали практически над всеми регионами страны. Наибольшее их количество было зафиксировано в районах, расположенных вблизи границы с Украиной.

На севере это Окница (Наславча), Бричаны, Сороки, Единцы, Рышканы и Бельцы.

В центральной части страны — Оргеев, Криуляны, Теленешты, Ставчены и Дрокия.

На юге — Штефан-Водэ (Тудора, Паланка, Крокмаз), Каушаны, Тараклия, Вулканешты (Етулия) и Чадыр-Лунга.

В Приднестровском регионе — Тирасполь, Бендеры, Колбасна и Каменка.

Из общего числа незаконных пролетов в 28 случаях на территории Молдовы были обнаружены обломки беспилотников и ракет. Их находили в Окницком, Бричанском, Вулканештском, Криулянском, Тараклийском, Флорештском, Сынжерейском, Теленештском, Штефан-Водском, Оргеевском, Каушанском районах, а также на левом берегу Днестра.

Как минимум 12 инцидентов были связаны с беспилотниками или их фрагментами, оснащенными взрывными устройствами. Такие случаи зафиксированы:

Наславча (Окницкий район) — 31 октября 2022 года;

Ларга (Бричанский район) — 14 января 2023 года;

Кицканы (Каушанский район) — 25 сентября 2023 года;

Хырбовэц (Новоаненский район) — 27 сентября 2023 года;

Етулия — февраль 2024 года;

Чумай (Тараклийский район) — 13 февраля 2025 года;

Валя-Пержей (Тараклийский район) — 13 февраля 2025 года;

Тараклия — 13 февраля 2025 года;

Крокмаз (Штефан-Водский район) — 22 января 2026 года;

Тудора (Штефан-Водский район) — 17 марта 2026 года;

Лопатна (Оргеевский район) — 7 июня 2026 года;

Копанка (Каушанский район) — 13 июля 2026 года.

После нескольких случаев падения и взрывов российских беспилотников на территории Молдовы посол России Олег Озеров вызывался в Министерство иностранных дел, где ему вручались ноты протеста. Однако дипломат каждый раз ставил под сомнение утверждения о том, что упавшие в Молдове беспилотники были запущены Россией.

По мнению экспертов в области безопасности, подобные инциденты свидетельствуют о том, что статус нейтралитета невозможно полностью соблюдать, когда у границ страны идет война.

Бывший председатель Конституционного суда и экс-министр юстиции Александру Тэнасе ранее заявил в эфире Moldova 1, что в современных условиях международное право фактически перестает работать, уступая место «праву сильного».

«В таких условиях никакой статус нейтралитета, каким бы образом он ни был закреплен в законах, не способен защитить страну от военной агрессии. Единственный реальный способ обеспечить безопасность — стать частью более крупной системы коллективной безопасности, такой как НАТО», — считает Тэнасе.

Министерство обороны призывает граждан не приближаться к обнаруженным беспилотникам, не трогать и не перемещать их, запомнить место обнаружения и не пользоваться мобильными телефонами в непосредственной близости, поскольку аппараты могут содержать чувствительные к радиоволнам взрывные элементы.

Также граждан просят соблюдать дистанцию не менее 500 метров от подозрительных объектов и незамедлительно звонить по номеру 112.