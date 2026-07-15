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theins.ru logotheins
15 Июля 2026, 11:21
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Бразилия повысила обязательную долю этанола в бензине для экономии на импорте

Национальный совет по энергетической политике Бразилии (CNPE) одобрил временное повышение обязательной доли этанола в бензине с 30% до 32%. Эта мера будет действовать 180 дней, а затем может быть продлена на такой же срок.

Бразилия повысила обязательную долю этанола в бензине для экономии на импорте.
Бразилия повысила обязательную долю этанола в бензине для экономии на импорте.

В августе прошлого года в Бразилии повысили обязательную долю этанола в бензине до 30% с 27%. Изменение соотношения смеси, как ожидается, позволит Бразилии отказаться от импорта около 900 миллионов литров бензина в год, сообщили агентству в министерстве энергетики страны, пишет theins.ru

«Смесь E32 демонстрировала показатели, эквивалентные тем, что наблюдались при смесях с меньшим содержанием этанола, без заметного влияния на работу транспортных средств», — говорится в заявлении.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на топливо Бразилия вынуждена экономить на закупках бензина за рубежом. Этанол же производят внутри страны из сахарного тростника и кукурузы. По оценкам ассоциации производителей сахарного тростника UNICA, дополнительный спрос на этанол для бензина составит около 1 миллиарда литров в год. Дистрибьюторы топлива и лоббисты в понедельник выпустили совместное заявление с опасениями по поводу возможного влияния повышенного содержания этанола в бензине на работу автомобилей, долговечность компонентов и затраты на обслуживание.

Источник
theins.ru logotheins
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