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ipn
15 Июля 2026, 19:18
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Во время вчерашних сильных дождей было запущено более 50 противоградовых ракет

Во вторник во время сильных дождей, сопровождавшихся грозами и грозовыми облаками с риском образования града, было запущено более 50 противоградовых ракет.

Во время вчерашних сильных дождей было запущено более 50 противоградовых ракет.
Во время вчерашних сильных дождей было запущено более 50 противоградовых ракет.

Специальная служба активного воздействия на гидрометеорологические процессы сообщает об оперативных мероприятиях, проведённых подразделениями в Единецком, Сорокском, Сынжерейском и Каларашском районах в период с 15:07 до 20:17. Всего было запущено 56 ракет, из которых 44 — типа «Лоза-7» и 12 — типа «Лоза-2», передает noi.md со ссылкой на realitatea.md

В ходе операций специалисты обработали 13 конвективных объектов с угрозой града.

С начала сезона защиты от града было обработано 282 конвективных объекта, а общее количество использованных ракет достигло 1 363 за 16 дней активного воздействия. В то же время нестабильная погода нанесла значительный ущерб территории. 

Спасатели и пожарные Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) провели 58 операций по ликвидации последствий ливней и порывов ветра, зафиксированных во вторник.


Источник
ipn
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