Во время вчерашних сильных дождей было запущено более 50 противоградовых ракет.

Во вторник во время сильных дождей, сопровождавшихся грозами и грозовыми облаками с риском образования града, было запущено более 50 противоградовых ракет.

Специальная служба активного воздействия на гидрометеорологические процессы сообщает об оперативных мероприятиях, проведённых подразделениями в Единецком, Сорокском, Сынжерейском и Каларашском районах в период с 15:07 до 20:17. Всего было запущено 56 ракет, из которых 44 — типа «Лоза-7» и 12 — типа «Лоза-2», передает noi.md со ссылкой на realitatea.md

В ходе операций специалисты обработали 13 конвективных объектов с угрозой града.

С начала сезона защиты от града было обработано 282 конвективных объекта, а общее количество использованных ракет достигло 1 363 за 16 дней активного воздействия. В то же время нестабильная погода нанесла значительный ущерб территории.

Спасатели и пожарные Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) провели 58 операций по ликвидации последствий ливней и порывов ветра, зафиксированных во вторник.



