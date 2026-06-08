8 Июня 2026, 17:11
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За один день в Молдове выпустили более полусотни противоградовых ракет
Во время сильных дождей и гроз, прошедших в Молдове в субботу, 6 июня, специалисты противоградовой службы выпустили более 50 специальных ракет для предотвращения образования града.
По данным профильных служб, подразделения в Единцах, Сынжерее, Корнештах и Калараше работали с 14:42 до 18:17. В этот период были обработаны 16 конвективных облачных образований, представлявших потенциальную угрозу для сельскохозяйственных культур и населённых пунктов, передает rupor.md
Для воздействия на грозовые облака использовали 46 противоградовых ракет типа Loza-7 и ещё пять ракет типа Loza-2.
С начала сезона специалисты уже обработали 222 конвективных образования. За семь дней активных операций было использовано в общей сложности 1 069 противоградовых ракет.