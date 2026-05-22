theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
22 Мая 2026, 17:52
4 449
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове за один день выпустили более 300 противоградовых ракет

В четверг, 21 мая, на территории Республики Молдова из-за угрозы града было запущено 303 противоградовые ракеты.

В Молдове за один день выпустили более 300 противоградовых ракет.
В Молдове за один день выпустили более 300 противоградовых ракет.

По данным Противоградовой службы, специальные подразделения работали в Единцах, Сороках, Сынжерее, Корнештах, Калараше и Чадыр-Лунге. С 14:36 до 20:35 они обработали 62 дождевых облака, которые могли привести к выпадению града, пишет realitatea.md

В ходе мероприятий было использовано 185 противоградовых ракет типа Loza-7 и 118 ракет типа Loza-2, уточняет ведомство.

С начала противоградового сезона общее количество израсходованных ракет составило 340. За последние три дня активного метеовоздействия было обработано 73 дождевых облака.

Отметим, что метеорологи объявили новый жёлтый код метеонестабильности на пятницу, 22 мая. Он будет действовать в период с 14:00 до 23:00. В это время прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Местами возможны сильные ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте