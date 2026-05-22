В Молдове за один день выпустили более 300 противоградовых ракет.

По данным Противоградовой службы, специальные подразделения работали в Единцах, Сороках, Сынжерее, Корнештах, Калараше и Чадыр-Лунге. С 14:36 до 20:35 они обработали 62 дождевых облака, которые могли привести к выпадению града, пишет realitatea.md

В ходе мероприятий было использовано 185 противоградовых ракет типа Loza-7 и 118 ракет типа Loza-2, уточняет ведомство.

С начала противоградового сезона общее количество израсходованных ракет составило 340. За последние три дня активного метеовоздействия было обработано 73 дождевых облака.

Отметим, что метеорологи объявили новый жёлтый код метеонестабильности на пятницу, 22 мая. Он будет действовать в период с 14:00 до 23:00. В это время прогнозируются кратковременные дожди с грозами. Местами возможны сильные ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 15–20 метров в секунду.