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tv8.md logotv8
1 Июля 2026, 20:27
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Во Флоренах из-за перебоев воду подают по графику

Несмотря на наличие централизованного водопровода, в селе Флорены сегодня вода есть далеко не у всех.

Во Флоренах из-за перебоев воду подают по графику.
Во Флоренах из-за перебоев воду подают по графику.

По словам местных жителей, из кранов она поступает лишь несколько часов в сутки — и только ночью. Тем, у кого во дворе есть свои колодцы, повезло больше, передает tv8.md

Одна из местных жительниц рассказала, что единственным источником воды для её семьи остаётся колодец. Однако, по её словам, в разгар лета и этого не хватает — воду приходится экономить, ведь она нужна не только людям, но и домашним животным.

Наиболее тяжелая ситуация — у пожилых жителей. Многие говорят, что не могут носить воду вручную, а постоянно покупать бутилированную им не по карману. Поэтому за водой для питья приходится идти в магазин, а для бытовых нужд обращаться за помощью к родственникам.

По словам мэра села Руслана Крецу, существующих мощностей уже недостаточно. Две артезианские скважины не могут обеспечить водой все село. Он утверждает, что решить проблему можно двумя способами, но для этого необходимо решение совета.

Местные советники заявляют, что еще в прошлом году совет утвердил выделение около 600 тысяч леев на бурение новой скважины, которая должна была улучшить ситуацию с водоснабжением. Объект до сих пор не введен в эксплуатацию, поскольку необходимые документы так и не были оформлены.

Источник
tv8.md logotv8
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