Власти Молдовы снова пытаются вернуть граждан домой.

Документ будет включать меры, направленные на упрощение процесса возвращения и реинтеграции граждан Республики Молдова, передает logos-pres.md

В частности, он будет нацелен на улучшение их доступа к госуслугам, возможностям трудоустройства, образованию, предпринимательству и другим услугам, необходимым для социально-экономической реинтеграции.

План будет основываться на результатах публичных и институциональных консультаций, проводимых в настоящее время с представителями диаспоры, органами власти и государственными учреждениями.

Ранее, в ходе публичных консультаций и слушаний, в которых принимала участие президент Майя Санду, были выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются граждане в процессе возвращения и реинтеграции. Впоследствии были проведены двусторонние консультации и рабочие заседания с профильными органами власти и государственными учреждениями для определения конкретных мер и действий, которые будут включены в данный документ.

Стоит отметить, что данные меры принимаются на фоне катастрофического сокращения населения. Как недавно писал Logos Press, ссылаясь на данные World Population Review, только за первые 100 дней 2026 года численность населения страны сократилась на 7 821 человека, из которых 4 554 эмигрировали на постоянное место жительства.

По прогнозам демографов, в ближайшие 14 лет возрастная структура населения претерпит значительные изменения: к 2040 году более половины жителей страны будут в возрасте 50 лет и старше. Ситуация усугубляется низкой рождаемостью: в прошлом году в Молдове родилось 22,1 тысячи детей, что примерно на 1,5 тысячи (или на 6,6%) меньше по сравнению с 2024 годом».