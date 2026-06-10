theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
10 Июня 2026, 09:50
2 455
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Власти пытаются трудоустроить диаспору на родине

Онлайн-ярмарка вакансий для диаспоры состоится в четверг, 11 июня. Мероприятие предназначено для граждан Молдовы, проживающих за рубежом, которые ищут возможности трудоустройства в Республике Молдова.

Власти пытаются трудоустроить диаспору на родине.
Власти пытаются трудоустроить диаспору на родине.

Участники получат доступ к виртуальной платформе, где более 100 работодателей представят свои предложения о работе, передает  logos-pres.md

Заинтересованные лица смогут напрямую взаимодействовать с представителями компаний, планировать онлайн-собеседования и просматривать детали каждой вакантной должности. 

Помимо предложений о работе, мероприятие включает серию вебинаров с экспертами в области реинтеграции, права и предпринимательства, призванных предоставить практическую информацию о процессе возвращения домой. Регистрация осуществляется на сайте carierediaspora.md

После создания профиля и внесения профессиональных данных пользователи могут получить доступ к виртуальным стендам. Хотя сама ярмарка проходит всего один день, платформа продолжит работу и после мероприятия. Так кандидаты смогут спокойно изучить предложения и подать заявки на трудоустройство позже. 

Организаторами мероприятия являются Бюро по связям с диаспорой и Национальное агентство занятости населения при поддержке международных организаций.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте