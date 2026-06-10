Власти пытаются трудоустроить диаспору на родине.

Участники получат доступ к виртуальной платформе, где более 100 работодателей представят свои предложения о работе, передает logos-pres.md

Заинтересованные лица смогут напрямую взаимодействовать с представителями компаний, планировать онлайн-собеседования и просматривать детали каждой вакантной должности.

Помимо предложений о работе, мероприятие включает серию вебинаров с экспертами в области реинтеграции, права и предпринимательства, призванных предоставить практическую информацию о процессе возвращения домой. Регистрация осуществляется на сайте carierediaspora.md.

После создания профиля и внесения профессиональных данных пользователи могут получить доступ к виртуальным стендам. Хотя сама ярмарка проходит всего один день, платформа продолжит работу и после мероприятия. Так кандидаты смогут спокойно изучить предложения и подать заявки на трудоустройство позже.

Организаторами мероприятия являются Бюро по связям с диаспорой и Национальное агентство занятости населения при поддержке международных организаций.