Власти пытаются трудоустроить диаспору на родине
Онлайн-ярмарка вакансий для диаспоры состоится в четверг, 11 июня. Мероприятие предназначено для граждан Молдовы, проживающих за рубежом, которые ищут возможности трудоустройства в Республике Молдова.
Участники получат доступ к виртуальной платформе, где более 100 работодателей представят свои предложения о работе, передает logos-pres.md
Заинтересованные лица смогут напрямую взаимодействовать с представителями компаний, планировать онлайн-собеседования и просматривать детали каждой вакантной должности.
Помимо предложений о работе, мероприятие включает серию вебинаров с экспертами в области реинтеграции, права и предпринимательства, призванных предоставить практическую информацию о процессе возвращения домой. Регистрация осуществляется на сайте carierediaspora.md.
После создания профиля и внесения профессиональных данных пользователи могут получить доступ к виртуальным стендам. Хотя сама ярмарка проходит всего один день, платформа продолжит работу и после мероприятия. Так кандидаты смогут спокойно изучить предложения и подать заявки на трудоустройство позже.
Организаторами мероприятия являются Бюро по связям с диаспорой и Национальное агентство занятости населения при поддержке международных организаций.