Власти будут регулировать строительство вблизи аэропортов.

Из-за отсутствия чётких правил строительство продолжается в опасных для здоровья и безопасности зонах. В ходе общественных консультаций, организованных Министерством инфраструктуры и регионального развития (МИРР), было обращено внимание на шум, вредные выбросы и излучения, создаваемые аэропортовыми радарами, передаёт ipn.md

Государственный секретарь МИРР Вячеслав Шипитка заявил, что в зоне аэропортов существуют такие вредные факторы, как шум, высокие выбросы CO2 и оксидов азота, а также генерируемое радарами электромагнитное излучение. По словам госсекретаря, современные радары могут излучать до нескольких десятков мегаватт, а находящиеся в нескольких десятках метров от них зоны опасны для жизни.

Министр Владимир Боля отметил, что в советский период мощность аэропортовых радаров составляла 4 МВт, а вблизи аэропортов не было жилых домов. Министр уточнил, что с 1 января 2027 года мощность радаров достигнет 48 мегаватт, но в этих местах продолжается строительство многоквартирных домов без чёткой нормативной базы.

Кроме того, министр Боля сказал, что покупатели квартир, зданий или земельных участков должны убедиться в правильности документации. Сейчас около 4 тысяч квартир, в которых проживает более 8 тысяч человек, не могут быть законно зарегистрированы, хотя собственники заплатили десятки тысяч евро каким-то нарушившим закон мошенникам.

Председатель Федерации патронатов строителей, дорожников и производителей строительных материалов «Condrumat» Павел Каба заявил, что патронаты поддерживают усилия властей в борьбе с несанкционированным строительством и по устранению проблем в проектировании, градостроительстве и исполнении. Павел Каба подчеркнул, что за серьёзные нарушения необходимо наказывать, но ответственность лежит на всех причастных, а не только на строителях.