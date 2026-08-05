Власти Молдовы и Украины начали использовать стратегические запасы Новоднестровского водохранилища.

К такому соглашению стороны пришли в ходе экстренного рабочего визита в Украину министра окружающей среды Молдовы Георгия Хаждера и группы технических специалистов.

На Днестре сложилась критическая гидрологическая ситуация: уровень воды в реке упал до аномально низких отметок.

Опасный дефицит: В районе города Галич приток Днестра упал до критических 17 кубометров в секунду.

Истощение резервов: В Новоднестровское водохранилище (главный резервуар реки) сейчас поступает всего около 30 куб. м/с, тогда как сбрасывать приходится 85 куб. м/с, чтобы поддерживать жизнь реки ниже по течению.

Экстренные меры: На водозаборной станции города Хотин украинские службы проводят срочные технические работы, чтобы физически донаправить уходящую воду в трубы и спасти город от обезвоживания.

Падение уровня: На самом водохранилище уровень воды просел до 112,9 метров — это более чем на 4 метра хуже показателей прошлого года.

Причиной катастрофы министерство называет затяжное отсутствие дождей и климатические изменения. Ситуацию усугубляет то, что, по прогнозам синоптиков, в августе погода не изменится, и река продолжит мелеть, передает rupor.md

В Молдове уже действует режим гидрологического предупреждения. Профильные ведомства обеих стран ведут непрерывный мониторинг и призывают граждан жестко экономить воду, используя ее исключительно для базовых нужд.