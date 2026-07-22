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Point.md logoPoint
22 Июля 2026, 07:18
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Запасы дизеля в Европе упадут до минимума с 2015 года

Дефицит дизтоплива разворачивается по всей Европе на фоне совпадения сразу нескольких крупных проблем с поставками, считают в Morgan Stanley, где отметили рекордную маржу переработки в регионе и стремительное сокращение запасов.

Запасы дизеля в Европе упадут до минимума с 2015 года.
Запасы дизеля в Европе упадут до минимума с 2015 года.

«Картина по-настоящему напряженная, — говорится в записке аналитиков. — Наше моделирование спроса и предложения указывает на то, что к концу года запасы дизеля в Европе упадут до многолетних минимумов», передает bloomberg.com

В этом месяце мировые энергетические рынки были потрясены новой вспышкой войны между США и Ираном, причем цены на нефтепродукты выросли сильнее, чем на саму нефть. Рынок дизеля — топлива для грузовиков, сельского хозяйства и промышленности — сжимается из-за целого ряда факторов: перебоев в Ормузском проливе, ударов Украины по российским НПЗ и введенного Москвой запрета на экспорт дизеля.

«Настоящее узкое место в нефтяной системе сейчас — это переработка, в большей степени, чем сама нефть, — отмечают аналитики, указывая на нераспроданные партии африканской нефти, а также на медвежье ценообразование в состоянии контанго на отдельных участках рынка. — Эпицентр всего этого — рынок дизеля, и Европа в особенности».

Маржа переработки дизеля в Северо-Западной Европе, известная как крек-спред, взлетела до рекорда. Ожидается, что местные запасы будут устойчиво сокращаться с августа, достигнув минимума около 299 млн баррелей в ноябре — наименьшего значения для этого времени года как минимум с 2015 года.

Свой вклад в дефицит вносит и ситуация в отрасли Китая, где НПЗ перерабатывают меньше нефти. «Китай никогда не поставляет дизель в Европу напрямую, — говорят аналитики, — но когда Китай работает меньше, в глобальной системе просто оказывается меньше продукта, который мог бы перетечь на запад».

Источник
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