Молдова создаст информационную систему мониторинга запасов лекарств.

Молдова создаст информационную систему мониторинга запасов лекарственных средств, которая будет предназначена для учета, мониторинга и централизованной отчетности по запасам лекарств для использования на всей территории страны.

Концепция новой системы была утверждена накануне правительством. Новый инструмент позволит осуществлять контроль за наличием лекарственных средств по всей цепочке поставок: отечественные производители, импортеры, оптовые дистрибьюторы лекарств, аптеки, государственные и частные медицинско-санитарные учреждения, пишет moldpres.md

Таким образом, благодаря созданию системы власти получат централизованный инструмент для текущего мониторинга запасов, выдачи превентивных уведомлений, формирования аналитических отчетов и поддержки принятия решений по вмешательству в случае рисков дефицита.

«Важность этого постановления заключается в том, что учреждения будут иметь единые правила и четко определенные обязанности для всех участников. Таким образом, власти будут знать, какие лекарства имеются в наличии и где необходимо вмешаться, чтобы предотвратить нехватку. Через этот проект мы переходим от управления кризисами уже после их возникновения к их предотвращению. Пациент не должен быть первым, кто уведомляет государство об отсутствии лекарства. Государство должно выявлять риски и вмешиваться до того, как нехватка коснется пациента. Прошу поддержать этот проект», — заявил министр здравоохранения Александру Гаснаш.

Новая система необходима, поскольку в Республике Молдова не существует автоматизированного механизма сбора и отслеживания данных о запасах лекарственных средств на национальном уровне. Согласно пояснительной записке к проекту, утвержденному правительством, мониторинг доступности лекарств осуществляется фрагментарно и преимущественно реактивно — на основе сигналов с рынка (от аптек, пациентов, врачей) либо в результате ситуативных действий властей.

Создание новой информационной системы позволяет Республике Молдова соответствовать европейской практике и укреплять свою способность предотвращать дефицит лекарственных средств, одновременно готовясь к выполнению будущих обязательств, вытекающих из статуса страны-кандидата в ЕС.