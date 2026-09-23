Вирусные инфекции у детей: в больницах всё меньше свободных коек.

С наступлением холодов и возвращением детей в детские сады и школы начинают распространяться простудные заболевания и респираторные инфекции.

В столичной детской больнице № 1 ежедневно регистрируется около 40–45 обращений родителей с детьми, страдающими вирусными и респираторными заболеваниями. Джемилия Кожокару и её девятимесячный сын Николас обратились в приемное отделение. Поскольку весной у ребёнка были проблемы со здоровьем, мать предпочла не ждать и заранее обратиться за помощью к врачам, передает noi.md со ссылкой на radiomoldova.md

«Тогда у нас была пневмония, и нам помогли. У него опять была температура, красное горло», — сказала Джемилия Кожокару.

В стационарных отделениях свободных коек становится всё меньше. Хотя врачи заявляют, что такой рост числа заболевших является обычным явлением в начале холодного сезона, родителям рекомендуется внимательно следить за симптомами и принимать меры предосторожности.

«Гигиена рук — самое важное для детей, особенно когда они возвращаются из детского сада. Это очень важно, в частности, если у них есть младшие братья и сестры, поскольку именно так передаются вирусные инфекции», — подчеркивает врач-педиатр Ирина Яворски.

По данным Национального агентства по вопросам общественного здоровья, с 7 по 10 сентября было зарегистрировано 1 129 случаев респираторных инфекций, что более чем в два раза превышает показатель за период с 31 августа по 3 сентября, когда было зарегистрировано 548 случаев. За одну неделю скорая помощь выехала на 1 428 вызовов, связанных с респираторными проблемами.