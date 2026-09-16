НАОЗ: За неделю отмечены сотни случаев острых диарейных заболеваний

Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) продолжает еженедельный мониторинг острых диарейных заболеваний на национальном уровне.

Так, в период с 7 по 13 сентября 2026 года было зарегистрировано 538 случаев острых диарейных заболеваний. Из них почти половина (46,7%) пришлась на несовершеннолетних в возрасте от 0 до 17 лет, при этом наблюдается снижение по сравнению с предыдущей неделей, когда на их долю пришлось 60% случаев, передает noi.md

Наиболее высокие показатели заболеваемости были зарегистрированы в Шолданештском районе — 36,5 случаев; в муниципии Кишинев — 32,2 случая; в Окницком районе — 26,8 случаев на 100 тыс. жителей.

В период с 7 по 13 сентября 2026 года из объектов окружающей среды была отобрана 41 проба, в шести из которых был выявлен вибрион NAG — нехолерогенный вибрион, не способный вызывать холеру, но способный вызывать острые диарейные заболевания. Его обнаружение является стандартным показателем мониторинга качества поверхностных вод в тёплый сезон.

Данные мониторинга включают информацию, поступившую из 44 административных территорий, в том числе из восточной части страны.

Ежегодно в период с мая по сентябрь НАОЗ еженедельно отслеживает динамику эпидемической ситуации по холере и другим острым диарейным заболеваниям с целью раннего выявления признаков ухудшения эпидемиологической обстановки как среди населения, так и в объектах окружающей среды (реки, озёра, водоёмы и т. д.).