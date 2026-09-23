Ученые: Торты и обработанное мясо повышают риск восьми категорий заболеваний.

Употребление большого количества ультраобработанных продуктов (УОП) связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, инсульта, депрессии, тревожности и некоторых видов рака.

Исследователи проанализировали более 50 научных работ, в которых изучалось питание почти девяти миллионов взрослых по всему миру. Период наблюдения в исследованиях составлял от двух до 32 лет. По данным анализа, высокое потребление ультраобработанной пищи связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 24%. Также избыток УОП повышал вероятность развития диабета — на 24%, а ожирения — на 23%, передает fmch.bmj.com

Дополнительные риски были связаны с раком (повышение вероятности на 12%), депрессии и тревожности (27%), заболеваний пищеварительной системы (31%), высокого артериального давления (11%). Злоупотребление УОП также коррелировало с ранней смертью.

К ультраобработанным продуктам относятся упакованные снеки, мясные полуфабрикаты, печенье, торты, сладкие напитки и многие готовые блюда. Как пояснила диетолог Майя Феллер, такие продукты часто содержат значительное количество добавленного сахара, соли и жиров и специально производятся таким образом, чтобы иметь особенно привлекательный вкус.

При этом не вся обработанная пища относится к ультраобработанной. Консервированные овощи, сыр, хлеб, замороженные фрукты и овощи могут проходить обработку, но сами по себе не обязательно являются рискованными для здоровья.

Специалисты рекомендуют не стремиться полностью исключить такую пищу, а постепенно сокращать ее количество. В качестве альтернативы можно выбирать свежие или замороженные овощи и фрукты без добавок, бобовые, крупы, яйца, рыбу и мясо без добавленных соли, сахара и масел.