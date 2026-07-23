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noi.md logonoi
23 Июля 2026, 14:09
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Прокурор Кристин Гему, задержанный по делу о крупной взятке, отстранён от должности

Сегодня, 23 июля, Высший совет прокуроров (ВСП) принял решение об отстранении от должности прокурора Кристина Гему, обвиняемого по делу о взятке в размере 400 тысяч долларов.

Прокурор Кристин Гему, задержанный по делу о крупной взятке, отстранён от должности.
Прокурор Кристин Гему, задержанный по делу о крупной взятке, отстранён от должности.

Решение было принято после обращения генерального прокурора, который потребовал временно отстранить прокурора от исполнения служебных обязанностей, сообщает noi.md со ссылкой на unimedia.info

30 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с прокурорами Антикоррупционной прокуратуры провели задержание должностного лица, подозреваемого в торговле влиянием. По версии следствия, он требовал 400 тысяч долларов за содействие в вынесении благоприятного решения по уголовному делу.

Источник
noi.md logonoi
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