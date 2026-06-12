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realitatea.md logorealitatea
12 Июня 2026, 14:09
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В центре Теленешт наводнение: автомобили заблокированы потоками воды

Из-за проливных дождей в пятницу Теленешты оказались под водой. Местные жители опубликовали видеозаписи в социальных сетях.

В центре Теленешт наводнение: автомобили заблокированы потоками воды.
В центре Теленешт наводнение: автомобили заблокированы потоками воды.

В центре населенного пункта несколько автомобилей заблокированы потоками воды. Люди напоминают, что подобных ливней в городе не было уже давно, передает realitatea.md

В пятницу в Сынжерейском районе дороги и домохозяйства также оказались затопленными.

В Молдове действует "желтый" уровень метеоопасности из-за ливней, града и сильного ветра.


Источник
realitatea.md logorealitatea
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