12 Июня 2026, 14:09
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В центре Теленешт наводнение: автомобили заблокированы потоками воды
Из-за проливных дождей в пятницу Теленешты оказались под водой. Местные жители опубликовали видеозаписи в социальных сетях.
В центре населенного пункта несколько автомобилей заблокированы потоками воды. Люди напоминают, что подобных ливней в городе не было уже давно, передает realitatea.md
В пятницу в Сынжерейском районе дороги и домохозяйства также оказались затопленными.
В Молдове действует "желтый" уровень метеоопасности из-за ливней, града и сильного ветра.