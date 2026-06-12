В центре Теленешт наводнение: автомобили заблокированы потоками воды.

В центре населенного пункта несколько автомобилей заблокированы потоками воды. Люди напоминают, что подобных ливней в городе не было уже давно, передает realitatea.md

В пятницу в Сынжерейском районе дороги и домохозяйства также оказались затопленными.

В Молдове действует "желтый" уровень метеоопасности из-за ливней, града и сильного ветра.



