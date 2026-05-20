noi.md
20 Мая 2026, 20:04
После сильных дождей, прогнозируемых на 20 мая, существует опасность наводнений

Государственная гидрометеорологическая служба обнародовала гидрологический прогноз на 20 мая 2026 года в связи с метеорологическим предупреждением о возможных локальных ливнях.

По мнению специалистов, в некоторых регионах ожидается выпадение осадков в объеме 15–25 л/м², что может привести к образованию интенсивных стоков на склонах и возникновению локальных наводнений, передает noi.md

Согласно информации, опубликованной гидрологами, на некоторых малых реках возможно повышение уровня воды примерно на 0,10–0,20 м по сравнению с текущими значениями. Специалисты отмечают, что развитие явлений будет зависеть от интенсивности и распределения осадков. 

Особая ситуация прогнозируется на реке Бык, на гидрометеорологическом посту Мерений Ной, где уровень воды может подняться примерно на 1,20 м. Власти отмечают, что вода будет стекать в пределах малого русла.

noi.md
