НАОЗ предупредило о рисках для здоровья после наводнений в Молдове.

По данным ведомства, наиболее серьёзно пострадали Каларашский и Унгенский районы, где после прорыва защитной дамбы одного из водоёмов были затоплены несколько хозяйств. Специалисты отмечают, что наводнения могут существенно ухудшить качество воды в колодцах и источниках, а также повлиять на безопасность сельскохозяйственной продукции, выращенной на подтопленных территориях, передает tvrmoldova.md

В НАОЗ предупреждают о повышенном риске распространения острых кишечных инфекций, вирусного гепатита А и других желудочно-кишечных заболеваний. Причиной может стать загрязнение источников воды сточными водами из повреждённых канализационных систем, затопленных туалетов и бытовых стоков.

Среди симптомов острых кишечных инфекций — боли в животе, тошнота, рвота, сильная диарея, высокая температура и общая слабость. В тяжёлых случаях возможны обезвоживание, сепсис и токсико-инфекционный шок.

Специалисты рекомендуют гражданам не употреблять воду из колодцев, пострадавших от наводнения, а использовать только безопасную питьевую, кипячёную или бутилированную воду. Фрукты и овощи следует тщательно мыть под проточной водой, а продукты питания — подвергать термической обработке.

Также жителям советуют избегать употребления продуктов, контактировавших с грязной водой, соблюдать правила личной гигиены и регулярно мыть руки перед приготовлением и приёмом пищи.

При появлении симптомов — диареи, рвоты, высокой температуры или болей в животе — гражданам рекомендуется немедленно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Кроме того, НАОЗ направило местным органам власти рекомендации по очистке и дезинфекции затопленных колодцев и водопроводных сетей, удалению накопившегося ила, а также обеспечению населения и государственных учреждений безопасной питьевой водой и продуктами питания.

Ведомство подчёркивает, что продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации и будет информировать население о дальнейших мерах защиты общественного здоровья в пострадавших районах.