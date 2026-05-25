theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
tvrmoldova.md logotvrmoldova
25 Мая 2026, 17:18
931
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

НАОЗ предупредило о рисках для здоровья после наводнений в Молдове

После проливных дождей и наводнений Национальное агентство общественного здоровья предупредило население о повышенных рисках для здоровья и призвало строго соблюдать профилактические меры для предотвращения заболеваний.

НАОЗ предупредило о рисках для здоровья после наводнений в Молдове.
НАОЗ предупредило о рисках для здоровья после наводнений в Молдове.

По данным ведомства, наиболее серьёзно пострадали Каларашский и Унгенский районы, где после прорыва защитной дамбы одного из водоёмов были затоплены несколько хозяйств. Специалисты отмечают, что наводнения могут существенно ухудшить качество воды в колодцах и источниках, а также повлиять на безопасность сельскохозяйственной продукции, выращенной на подтопленных территориях, передает tvrmoldova.md

В НАОЗ предупреждают о повышенном риске распространения острых кишечных инфекций, вирусного гепатита А и других желудочно-кишечных заболеваний. Причиной может стать загрязнение источников воды сточными водами из повреждённых канализационных систем, затопленных туалетов и бытовых стоков.

Среди симптомов острых кишечных инфекций — боли в животе, тошнота, рвота, сильная диарея, высокая температура и общая слабость. В тяжёлых случаях возможны обезвоживание, сепсис и токсико-инфекционный шок.

Специалисты рекомендуют гражданам не употреблять воду из колодцев, пострадавших от наводнения, а использовать только безопасную питьевую, кипячёную или бутилированную воду. Фрукты и овощи следует тщательно мыть под проточной водой, а продукты питания — подвергать термической обработке.

Также жителям советуют избегать употребления продуктов, контактировавших с грязной водой, соблюдать правила личной гигиены и регулярно мыть руки перед приготовлением и приёмом пищи.

При появлении симптомов — диареи, рвоты, высокой температуры или болей в животе — гражданам рекомендуется немедленно обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.

Кроме того, НАОЗ направило местным органам власти рекомендации по очистке и дезинфекции затопленных колодцев и водопроводных сетей, удалению накопившегося ила, а также обеспечению населения и государственных учреждений безопасной питьевой водой и продуктами питания.

Ведомство подчёркивает, что продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации и будет информировать население о дальнейших мерах защиты общественного здоровья в пострадавших районах.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте