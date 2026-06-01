В центре Кишинева 27 июня ограничат движение транспорта.

В связи с проведением спортивного мероприятия Chisinau 10 km Night Run 2026 в центре столицы временно ограничат движение транспорта на ряде улиц, а маршруты общественного транспорта будут изменены.

В субботу, 27 июня, в центре столицы состоится Chisinau 10 km Night Run 2026 — ночной забег на дистанции 5 км и 10 км.

С 17:00 27 июня до 02:00 28 июня будет перекрыто движение на площади Великого Национального Собрания, а также по участку бульвара Штефана чел Маре между улицами Бэнулеску-Бодони и Пушкина. Общественный транспорт направят в объезд по улице Букурешть.

Также 27 июня с 19:00 до 23:55 движение транспорта будет приостановлено по бульвару Штефана чел Маре — на участке от улицы Тома Чорбэ до перекрестка с улицей Измаил. При этом перекрестки с улицами Тома Чорбэ и Измаил останутся открытыми для движения.

Маршруты общественного транспорта, проходящие через указанные участки, будут временно перенаправлены. Маршруты, не затрагивающие улицы, по которым пройдет забег, останутся без изменений.

Изменения в организации дорожного движения согласованы с дорожной полицией и утверждены примэрией Кишинева.

Организаторы приносят извинения за временные неудобства и рекомендуют жителям и гостям столицы заранее ознакомиться с изменениями маршрутов.