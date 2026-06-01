theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
24 Июня 2026, 15:21
12
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В центре Кишинева 27 июня ограничат движение транспорта

В связи с проведением спортивного мероприятия Chisinau 10 km Night Run 2026 в центре столицы временно ограничат движение транспорта на ряде улиц, а маршруты общественного транспорта будут изменены.

В центре Кишинева 27 июня ограничат движение транспорта.
В центре Кишинева 27 июня ограничат движение транспорта.

В субботу, 27 июня, в центре столицы состоится Chisinau 10 km Night Run 2026 — ночной забег на дистанции 5 км и 10 км.

С 17:00 27 июня до 02:00 28 июня будет перекрыто движение на площади Великого Национального Собрания, а также по участку бульвара Штефана чел Маре между улицами Бэнулеску-Бодони и Пушкина. Общественный транспорт направят в объезд по улице Букурешть.

Также 27 июня с 19:00 до 23:55 движение транспорта будет приостановлено по бульвару Штефана чел Маре — на участке от улицы Тома Чорбэ до перекрестка с улицей Измаил. При этом перекрестки с улицами Тома Чорбэ и Измаил останутся открытыми для движения.

Маршруты общественного транспорта, проходящие через указанные участки, будут временно перенаправлены. Маршруты, не затрагивающие улицы, по которым пройдет забег, останутся без изменений.

Изменения в организации дорожного движения согласованы с дорожной полицией и утверждены примэрией Кишинева.

Организаторы приносят извинения за временные неудобства и рекомендуют жителям и гостям столицы заранее ознакомиться с изменениями маршрутов.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте