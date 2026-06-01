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sporter.md logosporter
11 Июня 2026, 15:00
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Движение на улице Албишоара в Кишиневе будет ограничено 13 июня

В Воскресенье, 13 июня 2026 года, с 05:00 до 17:00, движение транспорта по улице Албишоара в Кишиневе будет частично перекрыто, а поток направят по альтернативным маршрутам в связи с проведением мероприятия Duathlon 2026.

Движение на улице Албишоара в Кишиневе будет ограничено 13 июня.
Движение на улице Албишоара в Кишиневе будет ограничено 13 июня.

Ограничения будут действовать на участке между улицей Михай Витязул, после моста, и улицей Петру Рареш.

Соревнование организует Федерация Триатлона Республики Молдова совместно со Sporter и Федерацией „Sportul pentru Toți” при поддержке муниципальных властей и служб общественного порядка.

Эти меры приняты для того, чтобы обеспечить безопасное проведение мероприятия и создать комфортные условия как для участников, так и для зрителей, которые будут находиться вдоль трассы.

В этом году Duathlon 2026 соберет на старте детей, профессиональных спортсменов и любителей. Участникам предстоят дисциплины, сочетающие бег и велоспорт. На несколько часов одна из самых оживленных улиц столицы превратится в пространство, посвященное спорту, движению и соревновательному духу.

Организаторы просят жителей города и водителей отнестись с пониманием к временным ограничениям, заранее планировать свои поездки и следовать указаниям полиции и волонтеров.

Движение транспорта будет полностью восстановлено после 17:00.

Такие мероприятия способствуют развитию спортивной культуры и популяризации активного образа жизни среди жителей столицы.

Источник
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