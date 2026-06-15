theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Business News logoBusiness News
15 Июня 2026, 11:00
851
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Porsche Center Moldova поддерживает Chisinau 10 km Night Run 2026 Ⓟ

Porsche Center Moldova является партнёром Chisinau 10 km Night Run 2026. 27 июня любовь к скорости и движению объединит участников как на беговой трассе, так и за её пределами.

Porsche Center Moldova поддерживает Chisinau 10 km Night Run 2026.
Porsche Center Moldova поддерживает Chisinau 10 km Night Run 2026.

Стремление к результату, желание двигаться вперёд и удовольствие от скорости — именно это объединяет бег и автомобили Porsche. Для одних это эмоции от преодоления километров по вечернему Кишинёву, для других — мощность, точность и динамика за рулём Porsche. 

Porsche Center Moldova поддерживает Chisinau 10 km Night Run 2026

В этом году Porsche Center Moldova поддерживает Chisinau 10 km Night Run 2026 и предлагает специальные условия для тех, кто ценит производительность во всех её проявлениях.

Porsche Center Moldova поддерживает Chisinau 10 km Night Run 2026

Porsche Center Moldova запускает одно из самых привлекательных лизинговых предложений последних лет на автомобили, доступные прямо со склада.

Porsche Center Moldova поддерживает Chisinau 10 km Night Run 2026

Porsche предлагает специальные условия для тех, кто мечтает управлять премиальным спортивным SUV без ожидания поставки и на исключительно выгодных финансовых условиях.

Porsche Center Moldova поддерживает Chisinau 10 km Night Run 2026

Сегодня стать владельцем Porsche стало проще чем когда-либо:

• Porsche Macan — лизинг от 911 евро/месяц
• Porsche Cayenne — лизинг от 1911 евро/месяц

Предложение действительно исключительно на автомобили в наличии и представляет собой редкую возможность на местном рынке. Подобных условий на модели Porsche не было уже давно.

Porsche Center Moldova поддерживает Chisinau 10 km Night Run 2026

Porsche Macan сочетает фирменную динамику бренда с универсальностью, идеально подходящей как для городской жизни, так и для дальних поездок. В то же время Porsche Cayenne переосмысливает стандарты премиального SUV-сегмента благодаря производительности, технологиям и комфорту нового поколения.

Porsche Center Moldova поддерживает Chisinau 10 km Night Run 2026

Помимо финансовых преимуществ, клиенты получают и мгновенную доступность автомобилей — без длительных сроков ожидания производства и доставки.

Porsche Center Moldova поддерживает Chisinau 10 km Night Run 2026

Специальное предложение действует ограниченное время и только в рамках автомобилей, доступных на складе.

Подробности и индивидуальные условия — в Porsche Center Moldova.

  • ул. Каля Ешилор 28/1

  • Контактный телефон: 060 000 911

Porsche Center Moldova поддерживает Chisinau 10 km Night Run 2026

Porsche Center Moldova поддерживает стремление к новым достижениям не только на дороге, но и на беговой дистанции. Уже 27 июня Chisinau 10 km Night Run 2026 превратит ночной Кишинёв в пространство спорта, музыки и ярких эмоций.

Выбери дистанцию 5 км или 10 км и стань частью самого атмосферного ночного забега этого лета.

Источник
Business News logoBusiness News
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте