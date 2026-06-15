Porsche Center Moldova является партнёром Chisinau 10 km Night Run 2026. 27 июня любовь к скорости и движению объединит участников как на беговой трассе, так и за её пределами.

Стремление к результату, желание двигаться вперёд и удовольствие от скорости — именно это объединяет бег и автомобили Porsche. Для одних это эмоции от преодоления километров по вечернему Кишинёву, для других — мощность, точность и динамика за рулём Porsche.

В этом году Porsche Center Moldova поддерживает Chisinau 10 km Night Run 2026 и предлагает специальные условия для тех, кто ценит производительность во всех её проявлениях.

Porsche Center Moldova запускает одно из самых привлекательных лизинговых предложений последних лет на автомобили, доступные прямо со склада.

Porsche предлагает специальные условия для тех, кто мечтает управлять премиальным спортивным SUV без ожидания поставки и на исключительно выгодных финансовых условиях.

Сегодня стать владельцем Porsche стало проще чем когда-либо:

• Porsche Macan — лизинг от 911 евро/месяц

• Porsche Cayenne — лизинг от 1911 евро/месяц

Предложение действительно исключительно на автомобили в наличии и представляет собой редкую возможность на местном рынке. Подобных условий на модели Porsche не было уже давно.

Porsche Macan сочетает фирменную динамику бренда с универсальностью, идеально подходящей как для городской жизни, так и для дальних поездок. В то же время Porsche Cayenne переосмысливает стандарты премиального SUV-сегмента благодаря производительности, технологиям и комфорту нового поколения.

Помимо финансовых преимуществ, клиенты получают и мгновенную доступность автомобилей — без длительных сроков ожидания производства и доставки.

Специальное предложение действует ограниченное время и только в рамках автомобилей, доступных на складе.

Подробности и индивидуальные условия — в Porsche Center Moldova.

ул. Каля Ешилор 28/1

Контактный телефон: 060 000 911

Porsche Center Moldova поддерживает стремление к новым достижениям не только на дороге, но и на беговой дистанции. Уже 27 июня Chisinau 10 km Night Run 2026 превратит ночной Кишинёв в пространство спорта, музыки и ярких эмоций.

Выбери дистанцию 5 км или 10 км и стань частью самого атмосферного ночного забега этого лета.