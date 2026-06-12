В Тирасполе затопило автовокзал

Кадры с места происшествия сняли очевидцы и выложили в соцсети. Они также сообщают, что в центре автовокзала над канализационным люком образовался водоворот. По их словам, причиной затопления стали засорившиеся ливневки, пишет realitatea.md

Напомним, сегодня, 12 июня, сотрудники ГИЧС провели 13 операций по откачке воды из подвалов и домохозяйств, а также эвакуировали несколько машин. Больше всего вызовов поступило из Теленештского района — там спасатели выезжали десять раз.