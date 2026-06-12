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realitatea.md logorealitatea
12 Июня 2026, 18:00
17
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В Тирасполе затопило автовокзал

Автовокзал в Тирасполе затопило в результате ливневых дождей. Некоторые маршрутки с трудом пробираются через воду, другие стоят на месте, а пассажиры не могут добраться до пункта назначения.

В Тирасполе затопило автовокзал. Коллаж: realitatea.md
В Тирасполе затопило автовокзал. Коллаж: realitatea.md

Кадры с места происшествия сняли очевидцы и выложили в соцсети. Они также сообщают, что в центре автовокзала над канализационным люком образовался водоворот. По их словам, причиной затопления стали засорившиеся ливневки, пишет realitatea.md

Напомним, сегодня, 12 июня, сотрудники ГИЧС провели 13 операций по откачке воды из подвалов и домохозяйств, а также эвакуировали несколько машин. Больше всего вызовов поступило из Теленештского района — там спасатели выезжали десять раз.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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