В столице остаются полторы тысячи свободных мест для первоклассников.

В Главном управлении образования, молодежи и спорта подчеркивают, что процесс зачисления проходит прозрачно и эффективно, в строгом соответствии с нормативной базой и утвержденным планом. Всего на текущий учебный год в 122 государственных школах муниципия было запланировано открытие 351 класса для 10 012 учащихся, пишет logos-pres.md

Среди зачисленных детей — 238 беженцев из Украины, которые были успешно интегрированы в муниципальную систему образования. Кроме того, еще 916 детей были зачислены в частные учебные заведения. На данный момент план приема выполнен примерно на 85%: в государственных школах остается 1 522 свободных места, а в частных — 153.

Актуальную информацию о наличии мест можно найти на официальном сайте Главного управления образования, молодежи и спорта, а также на платформе escoala.chisinau.md.

Власти заверяют, что в период с 20 по 30 августа будет тщательно рассмотрена ситуация каждого ребенка, который еще не был зачислен, чтобы найти оптимальное решение в интересах семьи и самого ученика.