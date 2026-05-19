В Кишиневе открылся второй этап зачисления в первый класс
В столице 19 мая начался второй этап приемной кампании по зачислению детей в первые классы на 2026–2027 учебный год.
Подать заявление можно до 29 мая включительно через специализированную онлайн-платформу, сообщает Главное управление образования, молодежи и спорта (ГУОМС) молдавской столицы, передает rupor.md
В рамках первого этапа было подано порядка 8 600 заявлений. На текущий момент в государственные школы города уже зачислены более 3 000 детей. При этом свыше 4 400 заявок перенесли на второй этап, 237 обращений были отклонены, а 481 заявление отозвали сами родители.
На начавшемся втором этапе для будущих первоклассников доступно 6 524 места. Распределение по направлениям обучения выглядит следующим образом:
Обычные классы: 5 246 мест;
Классы с художественным профилем: 887 мест;
Классы с альтернативной образовательной программой: 228 мест;
Классы с билингвальным обучением: 85 мест;
Спортивные классы: 78 мест.
Муниципальные власти уточняют, что на данном этапе подать документы могут:
Дети, проживающие в закрепленном за школой округе, но не прошедшие отбор волна в волну на первом этапе;
Дети из других школьных округов (при условии наличия свободных мест в выбранном учреждении);
Дети, которым исполнится 7 лет в период с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.