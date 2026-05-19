19 Мая 2026, 15:22
5 274
В Кишиневе открылся второй этап зачисления в первый класс

В столице 19 мая начался второй этап приемной кампании по зачислению детей в первые классы на 2026–2027 учебный год.

Подать заявление можно до 29 мая включительно через специализированную онлайн-платформу, сообщает Главное управление образования, молодежи и спорта (ГУОМС) молдавской столицы, передает rupor.md

В рамках первого этапа было подано порядка 8 600 заявлений. На текущий момент в государственные школы города уже зачислены более 3 000 детей. При этом свыше 4 400 заявок перенесли на второй этап, 237 обращений были отклонены, а 481 заявление отозвали сами родители.

На начавшемся втором этапе для будущих первоклассников доступно 6 524 места. Распределение по направлениям обучения выглядит следующим образом:

  • Обычные классы: 5 246 мест;

  • Классы с художественным профилем: 887 мест;

  • Классы с альтернативной образовательной программой: 228 мест;

  • Классы с билингвальным обучением: 85 мест;

  • Спортивные классы: 78 мест.

Муниципальные власти уточняют, что на данном этапе подать документы могут:

  • Дети, проживающие в закрепленном за школой округе, но не прошедшие отбор волна в волну на первом этапе;

  • Дети из других школьных округов (при условии наличия свободных мест в выбранном учреждении);

  • Дети, которым исполнится 7 лет в период с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.

