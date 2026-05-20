20 Мая 2026, 12:03
Минобразования намерено сократить влияние районных советов на школы

Министерство образования Молдовы предлагает заменить районные управления образования региональными агентствами, которые будут напрямую подчиняться ведомству.

Речь идет максимум о десяти структурах, которые смогут управлять учебными заведениями на местах, пишет radiomoldova.md

Министр образования Дан Перчун заявил, что реформа должна сократить влияние местной администрации на решения в сфере образования, обеспечить единое применение политики министерства и позволить быстрее реагировать в случаях, когда закон не соблюдается.

"Сегодня сложилась ситуация, когда министерство разрабатывает политику, а за ее внедрение отвечают управления образования, и не все из них поддерживают изменения, которых мы хотим. Даже если поддерживают, они не всегда могут их внедрить, потому что сталкиваются с блокировками на уровне районных советов", — заявил Дан Перчун в эфире Vocea Basarabiei.

Власти рассчитывают принять необходимые изменения в законы до июля. Новая система, как ожидается, начнет работать с января 2027 года.

"Мы рассчитываем, что изменения в Кодекс об образовании и закон о государственных финансах будут приняты до июля. С начала бюджетного года, с января 2027 года, система должна уже работать по новой схеме. Будут созданы территориальные агентства, которые возьмут на себя функции нынешних управлений и будут напрямую управлять учебными заведениями", — пояснил министр.

По словам Перчуна, нынешние сотрудники районных управлений смогут перейти в новые структуры. При этом агентства больше не будут зависеть от районных советов.

Министр считает, что реформа поможет уменьшить политическое давление на школы и позволит принимать решения на профессиональном уровне. "Чтобы улучшить управление системой образования, усилить профессиональные возможности и деполитизировать систему, мы будем продвигать эту реформу. Многие управления поддерживают это решение именно потому, что чувствуют политическое давление и не всегда получают поддержку районных советников", — отметил он.

Дан Перчун также подчеркнул, что решения в сфере образования должны принимать специалисты, опираясь на данные, успешный опыт и интересы детей, "а не на политические интересы на местном уровне".

Источник
moldova1.md logomoldova1
